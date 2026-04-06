Минздрав КР и посол Турции обсудили вопросы лечения граждан и подготовки кадров

Министр здравоохранения Дамир Осмонов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Кыргызской Республике Мекином Мустафой Кемаль Окемом.

По данным Минздрава, стороны обсудили ключевые вопросы кыргызско-турецкого сотрудничества в сфере здравоохранения.

Особое внимание уделено реализации программы направления граждан Кыргызской Республики на лечение в Турцию в рамках безвозмездных квот. Отмечено, что ежегодно предусмотрено 150 квот, в рамках которых граждане Кыргызстана имеют возможность получать высококвалифицированную медицинскую помощь в государственных клиниках Турции на бесплатной основе.