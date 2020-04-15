Как закрыть дефицит бюджета? Депутаты против освобождения от НДС импорта зерна

Освобождение от НДС импортного зерна может привести к потерям в бюджете. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Жанар Акаев.
По его словам, учитывая экономический кризис, не стоит освобождать всех от НДС.
«Если будем всех освобождать от налогов, то как будет с доходами? Мы согласимся, только если уберем НДС до 2022-го, через полтора года снова рассмотрим вопрос. На пять лет — это большой срок», — заявил нардеп.
Его поддержали и другие коллеги, которые сказали, что надо поддержать и отечественное сельское хозяйство.