Как закрыть дефицит бюджета? Депутаты против освобождения от НДС импорта зерна

Освобождение от НДС импортного зерна может привести к потерям в бюджете. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Жанар Акаев.

По его словам, учитывая экономический кризис, не стоит освобождать всех от НДС.

«Если будем всех освобождать от налогов, то как будет с доходами? Мы согласимся, только если уберем НДС до 2022-го, через полтора года снова рассмотрим вопрос. На пять лет — это большой срок», — заявил нардеп.

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Его поддержали и другие коллеги, которые сказали, что надо поддержать и отечественное сельское хозяйство.