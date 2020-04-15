Чиновник просит депутатов не настаивать на ответственности экс-главы Минздрава

Правительство просит парламент пока воздержаться от поиска виновных и не требовать привлечения к ответственности отдельных чиновников. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он попросил депутатов убрать из постановления ЖК о работе по борьбе с коронавирусной инфекцией пункт об ответственности членов кабмина. В частности, об ответственности экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

«Сегодняшнее состояние медицины — это результат 30-летнего отношения к этой сфере. Нашему правительству суждено бороться с коронавирусом. По сравнению с некоторыми странами у нас ситуация намного лучше. Министерство здравоохранения тоже в свое время сделало много. Мы с вами сейчас на полпути: наказывая одного человека, пытаемся ударить по рукам других чиновников. Они ведь будут бояться принимать решения. Такие и сейчас есть», — сказал Кубатбек Боронов.

Однако он не пояснил, почему экс-глава Минздрава, не обеспечивший медиков средствами индивидуальной защиты, в результате чего на сегодня 98 из них заразились коронавирусом (двое находятся в реанимации), не должен отвечать за провал в своей работе.