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Власть

Чиновник просит депутатов не настаивать на ответственности экс-главы Минздрава

Правительство просит парламент пока воздержаться от поиска виновных и не требовать привлечения к ответственности отдельных чиновников. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он попросил депутатов убрать из постановления ЖК о работе по борьбе с коронавирусной инфекцией пункт об ответственности членов кабмина. В частности, об ответственности экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

«Сегодняшнее состояние медицины — это результат 30-летнего отношения к этой сфере. Нашему правительству суждено бороться с коронавирусом. По сравнению с некоторыми странами у нас ситуация намного лучше. Министерство здравоохранения тоже в свое время сделало много. Мы с вами сейчас на полпути: наказывая одного человека, пытаемся ударить по рукам других чиновников. Они ведь будут бояться принимать решения. Такие и сейчас есть», — сказал Кубатбек Боронов.

Однако он не пояснил, почему экс-глава Минздрава, не обеспечивший медиков средствами индивидуальной защиты, в результате чего на сегодня 98 из них заразились коронавирусом (двое находятся в реанимации), не должен отвечать за провал в своей работе.

Отметим, что Космосбек Чолпонбаев освобожден от должности указом президента после того, как на заседании Совета безопасности Сооронбай Жээнбеков подверг его работу жесткой критике.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/150228/
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