Часть анализов кыргызстанцев Минздрав направляет в Новосибирск для перепроверки

Кыргызстан для переподтверждения анализы на COVID-19, взятые у граждан, отправляет в Новосибирск. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.
По его словам, из всех стран СНГ только в Новосибирске (Россия) есть соответствующая лаборатория.
«Мы сами можем проверить анализы на коронавирус. В Новосибирск отправляем анализы только для переподтверждения в микробиологической референс-
Микробиологическая референс-лаборатория осуществляет микробиологические исследования по выявлению, диагностике и дифференциальной диагностике заболеваний.