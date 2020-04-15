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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Часть анализов кыргызстанцев Минздрав направляет в Новосибирск для перепроверки

Кыргызстан для переподтверждения анализы на COVID-19, взятые у граждан, отправляет в Новосибирск. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, из всех стран СНГ только в Новосибирске (Россия) есть соответствующая лаборатория.

«Мы сами можем проверить анализы на коронавирус. В Новосибирск отправляем анализы только для переподтверждения в микробиологической референс-лаборатории. Туда возит и ВОЗ анализы по своей линии», — объяснил Сабиржан Абдикаримов.

Микробиологическая референс-лаборатория осуществляет микробиологические исследования по выявлению, диагностике и дифференциальной диагностике заболеваний.
 
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/150205/
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