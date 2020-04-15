Кубатбек Боронов рассказал, сколько кыргызстанцев хочет вернуться домой

За границей 4 тысячи 371 кыргызстанец ожидает рейсов домой. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, с февраля в Кыргызстан доставлено 6 тысяч 354 соотечественника.

«Сейчас всего 4 тысячи 371 кыргызстанец хочет приехать в страну. Из них в Бельгии находятся 3, Англии — 17, Испании — 6, Эстонии — 1, США — 135, Канаде — 32, Чехии — 4. Всего в западных государствах 825 наших граждан, и они намерены вернуться. В странах СНГ 2 тысячи 280 граждан КР, которые хотят прилететь домой. Из них в России находятся 2 тысячи 716 человек», — сказал Кубатбек Боронов.

Кроме этого, в Эмиратах в режиме ожидания рейсов на родину находятся 355 человек, Омане — 5, Эфиопии — 1, Индии — 121, на Мальдивах — 3, Шри-Ланке — 1, в Малайзии — 16, Таиланде — 12, Вьетнаме — 1, Кувейте — 25, Бахрейне — 3, Катаре — 6, Банладеш — 6, Пакистане — 135, Японии — 19, Саудовской Аравии — 5, Иране — 7, Конго — 2.

«В Москве — 94, Новосибирске — 143 человека, их разместили в хостеле», — добавил чиновник.