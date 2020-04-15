Президент благодарит медиков, силовиков, волонтеров и бизнес за работу и помощь

Президент Кыргызстана поблагодарил медиков, работающих на передовой в борьбе против коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Сооронбай Жээнбеков также оценил труд милиционеров, пограничников и военнослужащих, в круглосуточном режиме обеспечивающих порядок и безопасность.

«Выражаем благодарность волонтерам, предпринимателям и неравнодушным соотечественникам, оказывающим помощь нуждающимся. Желаю скорейшего выздоровления соотечественникам, заразившимся инфекцией», — сказал он.