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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Усилить эпидемиологический контроль в Бишкеке просит Кубатбек Боронов

Государственным и местным органам власти необходимо усилить работу по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

«Местным органам власти необходимо продолжить работу по выявлению контактных лиц и их тестированию. Необходимо продолжать усиленную работу по всем направлениям: обеспечение продовольственной безопасности, проведение весенних полевых работ, оказание адресной помощи малоимущим гражданам и другие важные вопросы», — отметил чиновник.

Кубатбек Боронов также призвал соответствующие органы усилить работу по соблюдению режима комендантского часа, ограничению передвижения граждан без обоснованных причин.

Первым вице-премьером отмечено, что особое внимание необходимо уделить контролю эпидемиологической ситуации в Бишкеке.

Профильные органы обязали обеспечить соответствующими кадровыми и лабораторными ресурсами, продолжить санобработку общественных мест, ограничить передвижения граждан и транспорта.

Оперативный штаб призвал кыргызстанцев придерживаться социальной изоляции и не покидать свои дома.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150160/
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