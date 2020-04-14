Скандал девушки с патрулем: такие публикации сотрудниками милиции незаконны

Публикуя провокационные видеоматериалы, милиция подстрекает граждан к совершению других преступлений. Об этом на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша заявил депутат Мирлан Жеенчороев.

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Он отметил, что практика правоохранительных органов публиковать подобные видеоматериалы, на которых зафиксированы нарушители режима ЧП, незаконна.

«Людей, которые своими словами позорят нас на весь мир, надо воспитать законным путем. Но распространение такого видео незаконно. Это подстрекательство, призыв к насильственным действиям. Это превышение полномочий», — сказал нардеп.

Ранее в соцсетях появилось видео, которое явно снимали сотрудники милиции. На кадрах девушка выразилась нецензурной бранью в адрес сотрудников правоохранительных органов. Она также выкрикивала оскорбительные высказывания в адрес кыргызов и представителей власти.

Сегодня стало известно, что девушку по решению суда арестовали на 15 суток за хулиганство.

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова также считает, что работники милиции, выложив видео в Сеть, нарушили права девушки.