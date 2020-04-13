В Кыргызстан пригласили зарубежных врачей для борьбы с коронавирусом

В Кыргызстане создана специальная комиссия, которая выяснит, как медики заразились коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, правительство обратилось к зарубежным специалистам для того, чтобы они помогли решить проблему с лечением больных COVID-19.

«Сейчас прорабатывается вопрос об их приезде. Вопрос о зараженных медиках находится на контроле у президента», — сказал Кубатбек Боронов.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, 79 из которых — медики.