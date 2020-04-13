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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Республиканский штаб получил гумпомощь

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом получил гуманитарную помощь. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, гуманитарная помощь приходит как из-за рубежа, так и от местных жителей.

«Вчера мы получили 50 недостающих тепловизоров и 100 портативных термометров. Их распределят по карантинным постам. Также Минздрав прорабатывает вопрос закупки 50 тысяч комплектов специальных средств индивидуальной защиты. В их число входят защитные костюмы, маски-очки и так далее. В этом плане мы можем сказать, что медики обеспечены всем необходимым», — сказал Кубатбек Боронов.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, из них 79 — медики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149995/
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