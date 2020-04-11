Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о режиме ЧП 15 апреля

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко рассказала 24.kg, когда Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о продлении режима чрезвычайного положения.

Читайте по теме Не хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о продлении режима ЧП

По ее словам, депутаты должны собраться 15 апреля. «Но при принятии решения мы должны исходить из мнения наших медицинских служб, динамики заражения и выявления. Главным приоритетом для нас являются здоровье и безопасность граждан. Однако мы должны учитывать экономическое и социальное положение людей, перспективы нашей экономики, социального развития. Я считаю, что, даже если медики посчитают необходимым продлить ЧП, меры карантина и изоляции, мы должны начать поэтапное возрождение экономической активности населения. Все шаги, конечно, должны согласовываться с врачами», — отметила Наталья Никитенко.

Она считает, что нужно поэтапно открывать небольшие предприятия сферы услуг — парикмахерские, службы ремонта, торговые предприятия, транспортные услуги, но с обязательным соблюдением норм карантина и санитарии.

Правительство должно принять меры по оплате коммунальных услуг за период ЧП для уязвимых групп населения, и не просто отсрочить выплату налогов, а предложить налоговые каникулы для предприятий, вынужденно не работающих. Наталья Никитенко

Накануне в Казахстане власти объявили о сохранении чрезвычайного положения до 30 апреля. В Кыргызстане срок действия ЧП истекает 15 апреля.

На сегодня в стране 339 подтвержденных фактов коронавируса, 51 из них — медики.