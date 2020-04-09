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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Полного обеспечения спецсредствами защиты для медиков потребовал президент

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова.

По данным пресс-службы президента, обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране и меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства отметил особую роль медицинских работников в этот непростой для страны период. Он еще раз выразил благодарность медикам и всем лицам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусом, за их патриотизм и самоотверженный труд.

Президент подчеркнул необходимость полного обеспечения средствами индивидуальной защиты всех медиков, задействованных в работе по выявлению и противодействию коронавирусной инфекции, добавив, что сотрудники системы здравоохранения и далее будут находиться под особой опекой государства. 

Сооронбай Жээнбеков также обратил внимание на усиление санитарно-противоэпидемических мероприятий по всей республике, особенно в районах, где выявлены инфицированные.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов представил информацию о принимаемых мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Он рассказал об оснащенности медицинских учреждений необходимыми препаратами, средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Кроме того, чиновник проинформировал о готовности ряда больниц к перепрофилированию для госпитализации пациентов, инфицированных коронавирусом.

Сабиржан Абдикаримов заключил, что на сегодняшний день в республике имеется достаточное количество тест-систем для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у граждан.

На сегодня в стране 280 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом, из них 34 — у медиков. Четыре человека умерли. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/149634/
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