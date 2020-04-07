Все жалобы на действия или бездействие при режиме ЧП проверят, обещает депутат

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко рассказала 24.kg, на что жалуются кыргызстанцы, которые обращаются по электронной почте к депутатам.

По ее словам, в день поступает около 20-25 писем. «Есть обращения горожан, у которых возникают проблемы в связи с отсутствием пропуска и, соответственно, невозможностью посетить престарелых родственников. Поступили жалобы из сел Чуйской области, где режим ЧС. Там установлены посты. Но на них не проверяют карантинные требования, а ввели ограничительные меры на перемещения. Люди задают вопросы, насколько это обоснованно, ведь там нет режима ЧП. Есть проблемы с проездом спецтехники для весенних полевых работ, ее тоже где-то не пропускают. Продолжаются жалобы от адвокатов, которые не могут осуществлять защиту своих клиентов, они тоже испытывают проблемы в передвижении», — сказала нардеп.

По ее данным, жалуются и на поведение сотрудников милиции на блокпостах.

Наталья Никитенко отметила, что много поступает жалоб из регионов. К примеру, из Ошской области пришло письмо, что муку, которую малоимущим семьям должны были раздавать бесплатно, продавали. Эта информация проверяется.

Напомним, что письма с жалобами и претензиями можно отправлять на электронную почту pravoporyadok7@gmail.com.