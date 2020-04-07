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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Все жалобы на действия или бездействие при режиме ЧП проверят, обещает депутат

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко рассказала 24.kg, на что жалуются кыргызстанцы, которые обращаются по электронной почте к депутатам.

По ее словам, в день поступает около 20-25 писем. «Есть обращения горожан, у которых возникают проблемы в связи с отсутствием пропуска и, соответственно, невозможностью посетить престарелых родственников. Поступили жалобы из сел Чуйской области, где режим ЧС. Там установлены посты. Но на них не проверяют карантинные требования, а ввели ограничительные меры на перемещения. Люди задают вопросы, насколько это обоснованно, ведь там нет режима ЧП. Есть проблемы с проездом спецтехники для весенних полевых работ, ее тоже где-то не пропускают. Продолжаются жалобы от адвокатов, которые не могут осуществлять защиту своих клиентов, они тоже испытывают проблемы в передвижении», — сказала нардеп.

По ее данным, жалуются и на поведение сотрудников милиции на блокпостах.

Наталья Никитенко отметила, что много поступает жалоб из регионов. К примеру, из Ошской области пришло письмо, что муку, которую малоимущим семьям должны были раздавать бесплатно, продавали. Эта информация проверяется.

Напомним, что письма с жалобами и претензиями можно отправлять на электронную почту pravoporyadok7@gmail.com.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149462/
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