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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцам, которые жили ежедневным заработком, тоже окажут помощь

Помощь уязвимым слоям населения началась с прошлой недели. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, кроме списка Министерства труда и социального развития, есть люди, которые жили ежедневным заработком. Таким гражданам правительство также окажет помощь в виде продуктов питания.

«Вместе с мэрией и органами местных властей мы формируем список людей, которые жили за счет ежедневного заработка. Уже с 3 апреля осуществляется раздача продуктовых наборов. В них входят 5-6 основных видов продуктов из расчета на ближайшие две недели. Для этого привлечены ресурсы местных бюджетов и бизнеса», — сказал Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149387/
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