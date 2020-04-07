Кыргызстанцам, которые жили ежедневным заработком, тоже окажут помощь

Помощь уязвимым слоям населения началась с прошлой недели. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, кроме списка Министерства труда и социального развития, есть люди, которые жили ежедневным заработком. Таким гражданам правительство также окажет помощь в виде продуктов питания.

«Вместе с мэрией и органами местных властей мы формируем список людей, которые жили за счет ежедневного заработка. Уже с 3 апреля осуществляется раздача продуктовых наборов. В них входят 5-6 основных видов продуктов из расчета на ближайшие две недели. Для этого привлечены ресурсы местных бюджетов и бизнеса», — сказал Эркин Асрандиев.