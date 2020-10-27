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Общество

Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву

Сестра Садыра Жапарова Райкуль опровергла сообщение экс-вице-премьер-министра Эркина Асрандиева о том, что совместно с Максимом Бакиевым и его близкими проводила незаконные операции. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«Я по-прежнему являюсь акционером банка «Иссык-Куль». Я как акционер банка требую от вас отчета. Что вы сделали, став консерватором банка в 2013 году? Сколько заработали? Сколько потратили на деловые поездки? А если спрашивать конкретнее, сколько средств акционеров истратили?» — обратилась она к Эркину Асрандиеву.

Райкуль Жапарова попросила бывшего чиновника уточнить, какие незаконные операции она совершила. «Прошу уточнить, основываясь на документы. Вы ведь не человек с улицы, до этого занимали должность вице-премьер-министра, поэтому голословно обвинять не стоит. К моему большому удивлению, почему не говорили об этом будучи консерватором в 2013 году? Решили сказать 7 лет спустя?» — пишет она.

Ранее экс-вице-премьер-министр Эркин Асрандиев объяснил, почему отказался работать во вновь утвержденном составе правительства под руководством Садыра Жапарова.

На своей странице в соцсетях он написал, что в 2013 году был консерватором «Инвестбанка «Иссык-Куль» и видел документы, касающиеся незаконных операций этого банка, совершенных в предыдущие годы в связке с «АзияУниверсалБанком», «Манас Банком» и другими. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170931/
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