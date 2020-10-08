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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Правительство: Все социальные обязательства перед населением будут исполнены

«Все социальные обязательства перед населением будут исполнены», — заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на совещании с руководителями государственных органов по обсуждению актуальных вопросов.

Была отмечена важность продолжения работы государственных органов в штатном режиме и необходимость качественной подготовки и оперативной реализации мер, касающихся зимнего отопительного сезона.

«Большое внимание профильных государственных структур будет направлено на контроль эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также на выполнение утвержденных мероприятий по подготовке к возможному росту заболеваемости инфекцией», — заявили в кабмине.

Кроме того, отмечена необходимость продолжения работы государственных компаний в штатном режиме.

«В это непростое время все государственные органы должны усилить работу по исполнению возложенных на них задач», — заключил Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168309/
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