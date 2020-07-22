Остаток средств доноров будет потрачен на восстановление экономики

«Остаток от выделенных донорами средств в размере $148 миллионов будет потрачен на восстановление экономики», — сообщил сегодня на брифинге вице-премьер министр Эркин Асрандиев.

По его словам, основная часть средств — это второй транш Международного валютного фонда в $121 миллион. Кроме того, есть и грант Европейского союза.

«Львиная доля будет направлена на восстановление экономики и поддержку бизнеса. Это связано с тем, что большая часть ресурсов предоставлена на короткий срок — на 5 лет. Через три года закончится льготный период. Нам надо будет эти деньги возвращать. Поэтому сейчас целесообразнее направить деньги в виде льготных кредитов бизнесу на возвратной основе, чтобы за счет возврата кредитов аккумулировать средства и рассчитаться с внешним долгом», — отметил Эркин Асрандиев.