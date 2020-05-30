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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Между странами СНГ важно обеспечить беспрепятственный транзит грузоперевозок

В условиях всеобщей изоляции и закрытия границ важно обеспечить беспрепятственный транзит грузоперевозок между странами СНГ и с дальним зарубежьем. Об этом на онлайн-заседании саммита глав правительств Содружества независимых государств заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По его словам, борьба с COVID-19 не должна препятствовать взаимному товарообороту. Грузопоток должен осуществляться как и прежде.

«Наши действия в борьбе с COVID-19 не должны приводить к разрыву наработанных производственно-кооперационных цепочек. В обеспечении макроэкономической стабильности большую роль играет согласованность стран. Мы должны организовать зеленые коридоры, которые бы позволили бесперебойно доставлять грузы и продовольственные товары по территории государств-участников СНГ», — сказал вице-премьер-министр.

Эркин Асрандиев выразил странам-партнерам признательность за оказанную кыргызской стороне помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и отметил важность продолжения работы в преодолении ее последствий. Он надеется на продолжение работы и в других направлениях сотрудничества, в том числе в продвижении вопросов в области спорта, туризма и молодежной политики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154185/
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