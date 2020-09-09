Расходы на медицину уменьшаются, поэтому приоритет в тратах — восстановление экономики и капитальные вложения. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, из внешних источников в качестве помощи в Кыргызстан поступило $338 миллионов, использовано $207 миллионов. Остаток в $131 миллион находится на счетах в Национальном банке. Деньги в первую очередь тратились на финансирование расходов для борьбы с коронавирусом.

«На сегодня ситуация в республике стабилизировалась. Мы видим прогресс. Расходы на систему здравоохранения постепенно уменьшаются. Поэтому в дальнейшем средства из внешних источников будут направляться на те расходы, которые окажут положительный эффект на восстановление экономики. К этому относится и финансирование капитальных вложений на строительные работы. По капвложениям в первую очередь средства вкладываются в систему ирригации, обеспечение чистой питьевой водой, ремонт и восстановление дорог, реконструкцию аварийных школ, больниц», — заключил Эркин Асрандиев.