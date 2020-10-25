Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым

Экс-вице-премьер-министр Эркин Асрандиев объяснил, почему отказался работать во вновь утвержденном составе правительства под руководством Садыра Жапарова.

На своей странице в соцсетях он написал, что в 2013 году был консерватором «Инвестбанка Иссык-Куль» и видел документы, касающиеся незаконных операций этого банка, совершенных в предыдущие годы в связке с АзияУниверсалБанком, «Манас Банком» и другими.

Я не могу работать под руководством человека, чья репутация вызывает у меня сомнения. Эркин Асрандиев

«Я имею основания полагать, что эти операции связаны с Максимом Бакиевым и его приближенными. Эти операции проводились при руководстве Райкуль Жапаровой. Банк практически был в ее руках. Я думаю, что Садыр Жапаров не мог не знать этого. Он в эти годы работал советником Курманбека Бакиева, руководил агенством по предупреждению коррупции», — написал Эркин Асрандиев.

Фото скриншот из соцсетей. Эркин Асрандиев о том, почему отказался работать с Садыром Жапаровым

Напомним, сестра Садыра Жапарова и глава «Инвестбанк Иссык-Куль» Райгуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Жапарова попросила политического убежища в Польше.