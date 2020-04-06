Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся

Известный американский экономист, родоначальник теории «черных лебедей» о непредвиденных и случайных событиях, меняющих мир, Нассим Талеб отказался считать пандемию COVID-19 «черным лебедем».

В интервью Bloomberg он заявил, что пандемия была предсказуема, поэтому правительствам, демонстрирующим низкий уровень подготовки к ней, нет оправдания. Это спорное утверждение, потому что ни один аналитический центр во всем мире не спрогнозировал пандемию коронавирусной инфекции.

С другой стороны, большинство стран действительно имели достаточный временной люфт для максимальной мобилизации своих ресурсов. Кыргызстан не стал исключением.

Первая большая ошибка

Первый случай проникновения коронавируса в нашу республику был официально зафиксирован только 18 марта 2020 года. К этой дате COVID-19 уже вовсю хозяйничал в Европе, России, объявился у наших соседей — в Казахстане и Узбекистане. Но все знали, не могли не знать, что паломники вернулись на родину еще 12-13 марта. Шесть (!) дней эти люди были предоставлены сами себе.

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Тревожные новости о неизвестной болезни с высоким уровнем летальности начали приходить из Китая сразу после празднования Нового года. В этот же период сотни кыргызских паломников спокойно отправлялись в малый хадж. Никто в кабмине этим не озаботился. Никто не затребовал у Госкомиссии по делам религий ни аналитической справки, ни банального прогноза. Никто не счел нужным провести консультации с Духовным управлением мусульман Кыргызстана и рекомендовать временно воздержаться от паломничества.

А к новому году по восточному календарю — в конце января — название мегаполиса Ухань, ставшего эпицентром нового вируса, было уже у всех на слуху.

Иными словами, у правительства Кыргызстана было почти 1,5 месяца, чтобы подготовиться к встрече с COVID-19.

Чиновники еще в январе бодро рассказывали о начале работы вначале оперативного штаба по отслеживанию ситуации с коронавирусом.

В конце января решением Совета безопасности кабмину было рекомендовано создать уже республиканский штаб «в целях координации государственных органов и принятия оперативных решений по недопущению ввоза на территорию страны коронавирусной инфекции».

Кабинет министров Мухаммедкалыя Абылгазиева взял под козырек. Премьер-министр лично отправился инспектировать международный аэропорт «Манас», чтобы проверить готовность служб противостоять опасному вирусу.

Это была целая буффонада, разыгранная для Мухаммедкалыя Абылгазиева и с его участием. Потому что по факту правительство к эпидемии оказалось не готово.

Не были закуплены в достаточном количестве реагенты и тест-системы, защитные костюмы и другие спецсредства для медиков, не были подготовлены места для обсервации и карантина, не был отработан алгоритм действий для разных ситуаций. Провал был признан на самом верху. Президент отправил в отставку вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

Очевидное и вероятное

Сам Мухаммедкалый Абылгазиев свое кресло опять сохранил. Впрочем, затевать смену премьера в это непростое время, когда неизвестно, какой будет финал борьбы с коронавирусом в Кыргызстане, — это риск погрузиться еще и в политический кризис.

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Но очевидно для всех: после пандемии наше государство неминуемо ждет не менее жестокое испытание — экономический кризис. Наш кабмин до сих пор не разработал окончательный план антикризисных мероприятий, направленных на поддержание экономики, малого и среднего бизнеса. Хотя по логике таких планов у правительства должно было быть уже несколько, в зависимости от сценариев развития ситуации с коронавирусом в Кыргызстане и других странах, а также с учетом изменения цен на нефть.

От них, цен на нефть, напрямую зависит экономика России, где работают сотни тысяч кыргызстанцев, рискующих оказаться без работы и оставить ВВП государства без более чем 30 процентов

Если даже половина наших соотечественников вернется на родину, то большинство из них пополнят ряды безработных, что скажется на социальной обстановке в республике не лучшим образом.

Существует ли у правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева программа действий в этом направлении? Нет, не существует.

Есть еще один, чисто психологический момент, который очень важен в сегодняшней ситуации. Власть должна дать народу надежду. Это не значит, что надо раздавать пустые обещания. Но быть, что называется, постоянно на связи с населением просто необходимо.

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Необходимо давать интервью, призывать к терпению, передавать обращения, написанные простым языком, а не языком советской партийной номенклатуры... Народ должен чувствовать и быть уверенным: кабмин знает, что делать, а свет в конце тоннеля есть, его не может не быть.

Однако правительство забаррикадировалось от кыргызстанцев глухим забором штаба. Никакой обратной связи не только с людьми, даже с журналистами у кабмина нет

Чиновники избрали тактику, при которой они на одной стороне поля, а многомиллионная на грани паники страна — на другой. Ни одного министра это не смущает.

Все проблемы впереди

От людей, принимающих решения, ждут помощи и слов, вселяющих надежду. Что мы слышим из штаба? Дежурные рапорты и угрозы. Изо дня в день «белые воротники» издают десятки релизов с напоминанием об уголовной и административной ответственности за все, что угодно.

Так нельзя разговаривать со своим народом, пребывающим почти две недели в стрессовом состоянии.

Да, Мухаммедкалый Абылгазиев — политик не публичный. Даже несмотря на очевидность важности коронавирусной темы, он ограничился брифингом. Кстати, первым и последним на своем посту. Представителей СМИ лишили права задавать вопросы. Этого права они лишены уже две недели. Судя по всему, чиновников это вполне устраивает. Однако молчание ответственных высокопоставленных персон не устраивает народ, который находится в более чем сложных условиях режима ЧП и ЧС.

Стратегия команды премьера, заключающаяся, видимо, в том, чтобы максимально оградить своего шефа от настойчивых журналистов, работает исключительно против рейтинга самого Мухаммедкалыя Абылгазиева. Рикошетом это напрямую задевает и главу государства Сооронбая Жээнбекова.

В «Белом доме» должны понимать: в борьбе с коронавирусом победителей не будет.

После карантина наступят еще более тяжелые времена. Социальное раздражение, наблюдаемое сегодня пока только в онлайн-режиме, может перерасти в реальные действия, ведь тысячи людей будут испытывать вполне ощутимые материальные трудности.

Президенту страны необходима надежная опора в лице премьера, с которым можно будет разделить ответственность за происходящее в республике и который будет готов эту ответственность на себя взять.

А Кыргызстану в свою очередь на этом этапе нужен сильный антикризисный менеджер во главе правительства. И фамилия его, это понятно многим, не Абылгазиев.