Новый вирус в Китае. Кыргызстан готовится к его возможному появлению в стране

В связи с распространением нового коронавируса в Китае организован санитарно-карантинный контроль на всех контрольно-пропускных пунктах кыргызской границы. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Глава кабмина напомнил, что о распространении нового типа вируса стало известно в конце 2019 года. Чтобы предотвратить возможное распространение вируса в Кыргызстане, ведутся подготовительные работы. Состоялось заседание штаба по этому поводу.

«Санитарно-карантинные пункты работают везде. Это касается не только граждан, которые пересекают границу с Китаем, но и всех авиарейсов и тех, кто приезжают в Кыргызстан по железным и автомобильным дорогам. Особое внимание уделяют тем маршрутам, которыми провозят сельскохозяйственную продукцию. На сегодня фактов ввоза коронавируса в Кыргызстан нет. Министерство обороны создало оперативную группу, которая будет также работать над выявлением вируса», — рассказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

«С 23 января остановлены маршруты с КНР. Особенно это касается пропускного пункта «Иркештам». Китайская сторона и так устанавливала ограничения из-за празднования Нового года. А сейчас усилили охрану, чтобы не было продвижения людей и провоза продуктов. Есть национальная лаборатория вирусологии. Она готова проводить анализы. Лаборатории городов Бишкека и Оша прошли аккредитацию ВОЗ, есть все возможности выявить вирус. Реактивы и материалы есть в достаточном количестве. Во всех точках здравоохранения есть изоляторы. Если выявят людей с коронавирусом, их можно изолировать и лечить», — заключил премьер-министр.