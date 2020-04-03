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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент подписал поправки в кодексы об отсрочке по налогам из-за коронавируса

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам стабилизации социально-экономической ситуации в связи с обстоятельствами непреодолимой силы». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства. 

Уточняется, что закон принят Жогорку Кенешем 1 апреля. В пакет входят изменения в Налоговый кодекс и Кодекс о нарушениях. 

Уточняется, что с 1 апреля до 1 октября налогоплательщики могут предоставлять заявления об отсрочке или рассрочке по сумме налоговой задолженности, образовавшейся в результате обстоятельств непреодолимой силы без предъявления документов о банковской гарантии на срок не более года. Срок предоставления налоговой отчетности, за исключением налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров на территорию КР из государств ЕАЭС, предлагают продлить для субъектов предпринимательства до 1 июля 2020 года.

За неисполнение налогоплательщиком налоговых обязательств за период с марта по июнь в результате обстоятельств непреодолимой силы депутаты предлагают не применять налоговые санкции и пени.

Кроме этого, срок предоставления Единой налоговой декларации по итогам 2019 года физическими лицами и индивидуальными предпринимателями установить до 1 апреля 2021 года.

Закон вступает в силу с 1 апреля. 

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/149025/
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