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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Никакой информации, ничего не знают. Наталья Никитенко раскритиковала чиновников

Наталья Никитенко раскритиковала работу комендатуры, республиканского штаба и правительства в целом. Депутат Жогорку Кенеша объяснила 24.kg, в чем суть претензий.

По ее словам, коменданты и руководители Минздрава своими несогласованными распоряжениями поставили врачей в очень тяжелые условия.

«Нет транспорта, не было достаточно средств индивидуальной защиты, медснаряжения. Оно поступает только сейчас. Нет организованного питания для врачей. Их кормят волонтеры: этот вопрос до сих пор не решен штабом. Медики каждую минуту рискуют своим здоровьем и жизнью. Они неделями не видят свои семьи, толком не отдыхают. Не могут пройти через блокпосты, идут километры пешком до дома после смены, покупают за свой счет маски. Почему? Где та самая готовность, о которой нам заявлял глава Минздрава», — возмутилась нардеп.

Наталья Никитенко также указала на то, что необходимо закупать тест-системы, наращивать их объемы.
«Сколько у нас аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В каком они состоянии, неизвестно. Сейчас нужно бросить силы на оснащение больниц этим оборудованием, использовать и международную гуманитарную помощь и закупки. Проинформировать население об этом», — сказала она.

Депутат также раскритиковала работу республиканского штаба и комендатуры Бишкека.

«Меры безопасности, комендантский час — это понятные и оправданные решения, но отсутствие четкого взаимодействия между штабом и комендатурой, между гражданской системой и системой правоохранительных органов, военными налицо», — считает Наталья Никитенко.

Она возмущена и тем, что республиканский штаб подает информацию дозированно и непонятно для многих.

«Люди, которые ее доносят, создается впечатление, сами ничего не знают. Утром зараженных нет, вечером их десятки», — отметила нардеп.

Комендант заявил, что не будет аккредитации для журналистов. Почему? Сегодня главным условием борьбы с пандемией является четкая, оперативная и честная информация. Именно СМИ борются со слухами и домыслами лучше, чем ГКНБ и милиция вместе взятые.

Наталья Никитенко.

Наталья Никитенко считает, что налицо неподготовленность правительства к борьбе с эпидемией.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148699/
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