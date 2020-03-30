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Власть

Президент и министр сельского хозяйства обсудили посевную в условиях ЧП

Президент Сооронбай Жээнбеков принял министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбека Чодуева. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что на встрече обсуждена текущая ситуация по проведению весенних полевых работ в стране, в том числе на территориях, где действует чрезвычайное положение, обеспечению продовольственной безопасности в регионах. Глава государства отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции и ее влияния на макроэкономическую ситуацию, особое внимание должно быть уделено обеспечению продовольственной безопасности и поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Президент подчеркнул, что продовольственная безопасность является одной из важнейших составляющих национальной безопасности страны.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость обеспечения своевременного и бесперебойного проведения весенних полевых работ на всей территории страны. Добавил, что особое внимание должно быть уделено районам, в которых действует чрезвычайное положение. При этом президент еще раз напомнил, что для решения вопросов сельскохозяйственной отрасли, возникающих в нынешней ситуации, необходимо усилить комплексное взаимодействие государственных органов и местных властей.

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев сообщил, что на сегодня в ряде регионов наблюдается повышенный спрос на определенные виды товаров. Вместе с республиканским штабом ведется работа по бесперебойному обеспечению достаточного объема основных товарных позиций для населения и недопущению повышения цен на них.

«Вместе с этим он отметил, что в Ноокатском, Кара-Суйском и Сузакском районах, где введено чрезвычайное положение, совместно с полномочными представителями правительства и акимами принимаются оперативные меры по обеспечению надлежащего проведения весенних полевых работ и совместно решаются вопросы по передвижению сельскохозяйственной техники и перевозке удобрений», — говорится в сообщении.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148552/
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