Кыргызстан купит в России лекарство от коронавируса, если оно будет эффективным

Кыргызстан закупит российское лекарство от коронавируса, если оно докажет эффективность. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в СМИ появилась информация, что российские ученые разработали лекарство, которое лечит коронавирус.

«Я поручил департаменту лекарственных средств изучить вопрос. Мы связались с российскими коллегами. По их словам, препарат проходит апробацию, его применяют в лечении больных в стране. Если он будет эффективен, мы будем закупать его», — сказал министр.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.