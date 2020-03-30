Кубатбек Боронов о введенных ограничениях: Месяц-полтора подождать можно

«Думаю, месяц-полтора подождать можно», — заявил сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, по многим параметрам сегодня государство может работать онлайн благодаря цифровизации. Некоторые услуги оказывают в онлайн-режиме. Многие услуги можно получить не выходя из дома. Но сегодня некоторые службы не работают из-за введенных ограничений.

«Это естественно, когда на время ЧП многие госорганы, чья деятельность не касается борьбы с коронавирусом, работают онлайн. Оказание услуг населению мы только некоторые оставили — продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты. Это основные вопросы, которые волнуют всех. С остальным можно подождать. Чтобы минимизировать заражение и распространение, мы пошли на такой шаг», — заключил Кубатбек Боронов.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.