В Кыргызстане в обсервации находятся 1 тысяча 459 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, в Бишкеке лежит 401 человек, В Чуйской области — 115, в Оше — 125, в Ошской области — 231, в Джалал-Абадской — 79, в Баткенской области — 199, в Нарынской — 108, в Таласской — 146, в Иссык-Кульской — 55.

«Эти люди сейчас находятся в обсервации, они близко контактировали с больными. За ними ведется наблюдение. Количество контактных лиц с больными на сегодня составляет 7 тысяч 307 человек, из них близко контактировал — 2 тысячи 85 человек, контактные лица второй категории — 5 тысяч 222 человека», — сказал Кубатбек Боронов.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.