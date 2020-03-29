В Бишкеке начали дезинфекцию мечетей

В Бишкеке началась массовая дезинфекция мечетей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники «Тазалыка» усиленно дезинфицируют улицы, тротуары, больницы, мечети во всех четырех районах города.

«Спецобработку прошли около 20 улиц Первомайского района, столько же улиц и переулков Свердловского района, в Ленинском районе — 25 улиц, в Октябрьском — 7. Дезинфекцию проходят подземные и надземные переходы, мусорные баки и площадки, остановки, а также гостиницы, рынки, государственные и муниципальные учреждения, дорожки, тротуары скверов и парков столицы», — отметили в мэрии.

Отметим, что сегодня стало известно о 26 новых случаях заражения коронавирусом, 4 из них — в Бишкеке.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский