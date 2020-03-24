Коронавирус в Кыргызстане. Чиновников переводят на удаленную работу

Сотрудников госорганов необходимо отпустить на удаленную работу с указанием строгого соблюдения санитарных мер в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, такая мера предусмотрена на период введения режима чрезвычайного положения. Она касается всех государственных органов, министерств и ведомств.

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане подтверждены 16 случаев коронавируса, из них 7 мужчин и 9 женщин. 15 заболевших — паломники, которые совершили малую умру, 1 прилетел из Франции. В стране с 22 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.

С 25 марта до 15 апреля вводят чрезвычайное положение в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области.