Правительство работает над открытием автомобильных перевозок из КНР

Вопрос открытия грузоперевозок с Китаем находится в проработке. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, по поставке медицинских аппаратов и средств защиты идет работа с Россией. Накануне оттуда уже поступили 10 тысяч экспресс-тестов. Кроме того, правительство тесно работает с Китаем в этом направлении, потому что у них хороший опыт борьбы с коронавирусом.

«Что касается торговли, то на сегодня приостановлены перевозки автомобильным транспортом. Грузоперевозки осуществляются без ограничений в полном объеме. Сейчас мы работаем с бизнесом, госорганами и Китаем над тем, чтобы разрешить автомобильные перевозки. Как только вопрос будет решен, мы дополнительно сообщим», — заключил Эркин Асрандиев.