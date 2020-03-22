Социальные выплаты из-за чрезвычайной ситуации в Кыргызстане не прекратят

Режим чрезвычайной ситуации принесет некоторые неудобства. Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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По его словам, человеческие качества проявляются именно в таких ситуациях.

«Нужно понимать, что ЧС — временная необходимость. Хочу заверить, что все социальные выплаты не прекратятся. Самое главное — принять меры по своевременному искоренению распространения инфекции, поэтому прошу соблюдать все предписанные правила», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.