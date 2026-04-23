Чемпионат мира по паралегкой атлетике 2027 года пройдет в Ташкенте

Столицу Узбекистана официально утвердили местом проведения чемпионата мира по паралегкой атлетике среди взрослых спортсменов в 2027 году, пишет Podrobno.uz.

Это будет первый турнир такого уровня не только для страны, но и для всей Центральной Азии.

Соревнования пройдут в июне 2027 года на стадионе «Олимпийский» в Ташкенте. Город примет 13-й чемпионат мира по паралегкой атлетике. Ранее турниры принимали Доха (2015 год), Дубай (2019 год), Кобе (2024 год) и Нью-Дели (2025 год).

Ожидается участие около 1,3 тысячи спортсменов из более чем 100 стран. Это сделает турнир крупнейшим международным параспортивным событием в истории региона.

Программа чемпионата будет полностью соответствовать паралимпийским дисциплинам.
