Будут грабить. В ЖК предупреждают власти о росте преступности в связи с кризисом

Правительство должно принять меры, чтобы не допустить роста преступности в стране в связи с экономическим кризисом. Об этом на заседании парламентской коалиции большинства во время рассмотрения итогов работы кабмина за 2019 год заявил депутат Алтынбек Сулайманов.

Нардеп напомнил премьер-министру, что вслед за потерями доходной части бюджета сократятся и денежные переводы от мигрантов, возрастет число безработных.

«Президент Америки сообщил, что экономический кризис может продлиться до 18 месяцев. Мир готовится. Нам тоже надо финансировать сельское хозяйство и найти иные источники. Возрастет безработица, у людей на руках не будет денег. Будут грабить магазины. В США и России во время паники скупили оружие, патроны. Понятно, что покупали для самообороны. Преступность у нас будет расти», — сказал Алтынбек Сулайманов.