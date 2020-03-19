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Власть

В правительстве рассказали, сколько денег потратят на борьбу с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом правительство выделяет 1,1 миллиарда сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его данным, Министерству здравоохранения выделили 30 миллионов сомов, МЧС — 21 миллион сомов, Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности — 5 миллионов сомов.

«На поддержку экономики выделено 400 миллионов сомов. Кроме того, два государственных банка выделили 800 миллионов сомов под 8 процентов предпринимателям, занимающимся закупкой пшеницы. 411 миллионов сомов выделили Государственному фонду материальных резервов. В общем есть решение по 1,1 миллиарда сомов», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По данным премьер-министра, влияние ситуации с распространением коронавируса на экономику страны продлится два года.

«Сейчас из-за отсутствия китайского импорта мы потеряли 2 миллиарда 80 миллионов сомов. Будут потери и по другим показателям», — отметил премьер.

Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева заверила, что в Кыргызстане достотачно финансовых средств.

По данным председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова, резервы КР составляют $2 миллиарда 262 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147081/
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