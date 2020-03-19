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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Выплатить надбавки врачам, милиционерам и пограничникам предлагает депутат

Выплатить надбавки врачам, милиционерам и пограничникам, которые борются с коронавирусом в стране, предложил сегодня на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

По его словам, этот вопрос обсуждался с лидерами фракций.

«Эти люди сейчас стоят на передовой. Думаю, нардепы поддержат предложение перечислить однодневную зарплату. Давайте создадим фонд. Пусть начнут депутаты, продолжат бизнесмены. Среди моих коллег есть те, кто готов не только зарплату перечислить», — сказал Иса Омуркулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147058/
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