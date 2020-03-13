Правительство признало: экономика Кыргызстана несет убытки из-за коронавируса

«Из-за коронавируса отечественная экономика несет потери. Но здоровье населения для нас важнее», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на объединенном совещании республиканских штабов.

Глава кабмина подчеркнул необходимость акцентированного внимания на развитие бизнеса. Он напомнил, что Китай является одним из основных наших торговых партнеров. Его доля в общем товарообороте составляет 26,4 процента. За 2019 год его доля в общем объеме импорта составила 35,4 процента. В основном это сырьевая база для производства.

«Сейчас запасы сырья есть, но неизвестно, как скоро и каким путем могут возобновиться поставки. Здесь появляется возможность не просто выявить наши минусы, но и попытаться наладить с нуля свое производство», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив обращение к населению.

«Правительство принимает необходимые меры для защиты своего населения. Граждане должны с пониманием относиться к данным мерам и временным неудобствам. Необходимо поддержать политику государства по защите от коронавируса», — заключил он.