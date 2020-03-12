Пандемия. Закрыть все школы и вузы до 15 апреля предлагает Тазабек Икрамов

Сегодня на заседании парламента депутат Тазабек Икрамов выступил с двумя инициативами. Сначала он предложил переименовать Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта в Министерство спорта.

Нардеп считает, что уровень у агентства низкий, а поднять его может статус министерства.

«Скоро будут Олимпийские игры, Азиатские игры. В каждом государстве есть Министерство спорта. Представители встречаются, а у нас почему-то госагентство. Этот статус нужно поднимать и сделать Министерство спорта. Такое ведомство есть везде. Куда бы мы ни поехали, везде говорят, что нам нужен министр спорта. Это необходимо сделать в ближайшее время», — сказал Тазабек Икрамов.

Он также поднял вопрос объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. По мнению народного избранника, общеобразовательные учреждения — школы и университеты — необходимо закрыть на месяц.

«Говорят, что вирус не распространяется, когда на улице +25 градусов тепла. Я думаю, что нужно на месяц все общеобразовательные учреждения закрыть — с 15 марта по 15 апреля. Чтобы дети не отстали от программы обучения, учебу можно продлить до июня», — добавил Тазабек Икрамов.