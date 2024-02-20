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Власть

Не отличишь от скота. Тазабек Икрамов требует наказать плюющих водителей

Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Тазабек Икрамов возмутился водителями, которые плюют на дорогу.

По его словам, в отношении таких владельцев авто необходимо принять меры.

«Извините, если грубо, но есть некоторые люди, которых не отличишь от скотов. Они едут в центре Бишкека и плюются из машин на дорогу или курят и выбрасывают окурки через окно. По этому поводу тоже надо меры принимать», — сказал нардеп.

Он предложил поощрять и выдавать премию гражданам, которые снимают на видео и фото таких нарушителей порядка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287210/
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