Не отличишь от скота. Тазабек Икрамов требует наказать плюющих водителей

Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Тазабек Икрамов возмутился водителями, которые плюют на дорогу.

По его словам, в отношении таких владельцев авто необходимо принять меры.

«Извините, если грубо, но есть некоторые люди, которых не отличишь от скотов. Они едут в центре Бишкека и плюются из машин на дорогу или курят и выбрасывают окурки через окно. По этому поводу тоже надо меры принимать», — сказал нардеп.

Он предложил поощрять и выдавать премию гражданам, которые снимают на видео и фото таких нарушителей порядка.