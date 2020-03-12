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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия. Дастанбек Джумабеков призывает проверяться на границе и в аэропорту

Сегодня на заседании парламента спикер Дастанбек Джумабеков призвал граждан, приехавших из стран, где есть факты заражения коронавирусом, проверять свое здоровье на границе или в аэропорту.

По его словам, сегодня эпидемия коронавируса возросла и правительство Кыргызстана делает все возможное, чтобы не допустить его распространения.

«Я бы хотел обратиться к народу, в частности, к тем, кто приехал из-за рубежа. Я бы попросил их самим тоже проверяться в аэропорту или в других наземных КПП. Везде есть специалисты, скажите, что вы приехали из такого-то государства, пусть вас проверят. Некоторые прилетают через Стамбул или Москву, а сидя дома или в гостях пишут на Facebook о том, что их молча пропустили и никто не проверил. Если вы приехали оттуда, где есть эпидемия, обратитесь к санврачам, если надо, 14 дней проведите в карантине. Если вы проявите сами инициативу, тогда эта болезнь не коснется нас», — сказал торага.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146254/
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