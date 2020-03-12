Пандемия. Депутат предлагает продлить сроки карантина для приезжающих

Сегодня на заседании парламента депутат Кубанычбек Жумалиев предложил усилить контроль и пропуск граждан на границе в связи с угрозой коронавируса.

По его словам, вопросы экономики встанут на второй план, если кто-нибудь в стране заболеет.

«Необходимо усилить контроль пропуска граждан на границе. Тщательнее нужно проверять тех людей, кто прибыл из государств, где болезнь распространена. Правительство и Минздрав должны сделать все, чтобы не допустить распространения коронавируса в Кыргызстане. Пусть карантин будет не 14, а 20 дней», — сказал Кубанычбек Жумалиев.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией. Всего на сегодня зафиксировали 125 тысяч 851 случай заражения коронавирусом. Число выздоровевших составило 66 тысяч 998.