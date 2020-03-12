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Власть

Дастан Бекешев предлагает жестче разговаривать с Россией

Правительству нужно отменить тендеры и научиться жить по средствам. Об этом на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, новый коронавирус охватил 118 стран, из-за чего намечается валютная девальвация.

«То, как работает и работало правительство вчера, не пойдет. Намечается кризис, необходимо перейти в жесткий режим экономии. Нужно сбалансировать бюджет, отменить тендеры и проводить их только по острой необходимости. Например, строительство может подождать. Границы закрываются, нужно жить по средствам. Сократите ненужные расходы», — сказал Дастан Бекешев.

Парламентарий предложил провести переговоры с Россией о переходе расчетов на национальную валюту.

«Цены на газ, топливо рассчитываются в долларах. Экономика может не выдержать. С Россией тоже надо жестче разговаривать. Пусть будет расчет сом — рубль», — добавил Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146235/
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Дастан Бекешев предлагает жестче разговаривать с Россией