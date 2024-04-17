Нацбанк Кыргызстана второй раз в апреле скупал доллары на валютном рынке

Национальный банк Кыргызстана второй раз в апреле провел интервенцию по покупке долларов на валютном рынке. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Всего приобрели $19 миллионов с расчетами на дату заключения сделки и $200 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Всего в апреле НБ КР изъял с рынка $36,3 миллиона.

Отметим, что за последние сутки курс покупки доллара снизился на 10 тыйынов — до 89-89,1 сома. Курс продажи остается прежним — 89,85-89,8 сома. Номинальный курс — 89,1061 сома (снижение на 0,02 процента).