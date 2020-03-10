Из-за коронавируса перенесли школьную олимпиаду и образовательные конкурсы

Школьную олимпиаду, образовательные конкурсы и другие мероприятия перенесены на более поздний срок. Об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Как отметили в пресс-службе правительства, эпидемиологическая ситуация стабильная, подтвержденных случаев коронавируса нет.

В целях профилактики и недопущения распространения вирусных инфекций республиканский штаб настоятельно рекомендует в ближайшее время не проводить мероприятия с участием большого числа людей.

Кроме того, граждан просят проявлять сознательность, следовать рекомендациям медицинских работников и республиканского штаба, а также неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и проводить разъяснительную работу со своими детьми.

Представитель мэрии Бишкека сообщила, что в целях профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, проводится работа по дезинфекции общественного транспорта (маршрутные такси, автобусы, троллейбусы), торговых рынков. На контроль возьмут также пункты общественного питания.

По ее словам, ведется работа с представителями торговых центров, супермаркетов, увеселительных заведений о необходимости установки санитайзеров, очистителей воздуха и обеспечения посетителей дезинфицирующими средствами.

Полномочным представителям правительства в областях и администрациям районов поручено на регулярной основе проводить дезинфекцию всех торговых точек (рынков) местного уровня.

Члены штаба призвали отдельных граждан не будоражить народ своими безответственными заявлениями о наличии коронавируса в Кыргызстане, призвав проявлять сознательность, не распространять в социальных сетях и мессенджерах информацию, не соответствующую действительности, и верить только официальным сообщениям государственных органов.