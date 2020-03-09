Президент обсудил антикризисные меры в связи с коронавирусом

Президент Сооронбай Жээнбеков принял вице-премьер-министра Эркина Асрандиева. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Во встрече также участвовали первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Обсуждены меры по минимизации негативных последствий, рисков и угроз экономической безопасности в связи с ситуацией по распространению коронавируса.

«Эркин Асрандиев сообщил, что создан Республиканский штаб по реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий от внешних шоков и стимулирование экономического развития. Разработан план первоочередных мероприятий, который включает отслеживание ситуации на рынках, меры по поддержке отечественных производителей, грузоперевозчиков, основных поставщиков и импортеров. Он подчеркнул, что решено образовать аналогичные штабы на районном уровне для отслеживания реальной картины на местах», — говорится в сообщении.

В целом ситуация в республике стабильная, есть достаточные запасы по основным товарным позициям.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость обеспечения максимальной эффективности работы республиканского штаба. Он напомнил, что его основная задача — разработка действенных предложений с учетом анализа экономической ситуации в мире и принятие на их основе мер со стороны государственных органов.

«Глава государства отметил, что особое внимание штаб должен уделить вопросам обеспечения продовольственной безопасности, исполнения доходной части бюджета и взаимодействия с предпринимателями, занимающимся производством и поставкой товаров народного потребления», — заключили в пресс-службе президента.