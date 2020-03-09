Разгон марша за права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко призывает министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева подать в отставку. Об этом она заявила 24.kg.

По мнению нардепа, после вчерашнего позорного разгона марша за права женщин Кашкар Джунушалиев должен добровольно покинуть пост.

Наталья Никитенко считает, что «вчера произошло страшное, дикое и знаковое событие — в тот день, когда по всему миру женщин поздравляют, дарят цветы, подарки, шлют самые теплые пожелания здоровья и счастья, только в Кыргызстане некоторые мужчины (если их так можно назвать), более того, часть из них была облачена в офицерские мундиры правоохранительных органов, избили безоружных и мирных женщин».

«Я понимаю, что чиновники сейчас боятся любых акций протеста. Экономическое положение ухудшается с каждым днем, социальная поддержка истончается, перспектив у этого правительства нет, социальная напряженность в обществе зашкаливает. Не сумев обеспечить экономический рост, не сумев защитить страну от кризиса, накануне местных и парламентских выборов кабмин желает силой заткнуть всем рты. Для этого выбрали женщин? Я считаю, что вчера была очень плохо, топорно срежиссирована провокация», — сказала Наталья Никитенко.

Читайте по теме Напали и задержали. Как в Бишкеке сорвали женский марш солидарности

Она подчеркнула, что после такого позорного действия министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев должен уйти с должности.

«Всем действиям провокаторов, молодчиков в масках, избивающих женщин, руководства Свердловского РОВД, милиционеров должна быть дана правовая оценка, объективная и открытая перед обществом», — отметила Наталья Никитенко.

Она заметила, что 11 марта в Жогорку Кенеше состоится форум женщин, на который приглашены организаторы акции, так и не состоявшейся 8 марта, а также сотрудники МВД и прокуратуры.

Ранее отставки главы МВД потребовал другой депутат ЖК — Дастан Бекешев.

Напомним, что 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции. Около 50 человек были доставлены в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».