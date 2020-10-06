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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кто из лидеров партий сегодня пойдет на встречу с президентом

Сегодня в 9.00 президент Сооронбай Жээнбеков проведет встречу с лидерами 16 политических партий, принявших участие в выборах.

Журналисту 24.kg свои намерения озвучили председатель «Ата Мекена» Омурбек Текебаев, лидеры «Реформы» Клара Сооронкулова и «Кыргызстана» Канат Исаев. Остальные пока недоступны для комментариев.

Ранее, отметим, пресс-секретарь партии «Биримдик» Адилет Султаналиев сообщил, что политическая организация готова на повторные выборы и призывает к этому другие политобъединения, преодолевшие семипроцентный барьер.

Депутат Канат Исаев придерживается аналогичной позиции. «Без проблем пойдем на выборы. Что касается завтрашней встречи, пригласят — пойду. Пока никто никуда не приглашал», — подчеркнул он.

Омурбек Текебаев сказал, что с Сооронбаем Жээнбековым встретится кандидат № 1 Жанар Акаев. «Наши требования остаются прежними — аннулировать итоги этих выборов, назначить новые и провести расследование по фактам провокаций, которые привели к масштабным столкновениям и жертвам», — заметил он.

Клара Сооронкулова не уверена, что примет участие во встрече. «После того, что я сегодня увидела, сомневаюсь, что пойду туда», — заявила она.

Напомним, что на акцию протеста вышли представители 11 партий, не согласные с итогами голосования: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали отменить итоги выборов и назначить новые. 

Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Есть раненые. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/167729/
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