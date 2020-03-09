11:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Разгон марша за права женщин. Депутат требует отставки главы МВД

«Стыдно, что пока в Алматы и Киеве женщины без страха выходят на демонстрации, в Бишкеке их «винтят» и упаковывают в автобусы», — написал депутат Дастан Бекешев в открытом письме президенту Кыргызстана.

Парламентарий отметил: «Когда на 8 Марта кыргызским женщинам выкручивают руки и обстреливают яйцами, это стыдно. Стыдно даже не перед всем миром, потому что о вчерашнем написали крупнейшие мировые издания, стыдно в первую очередь перед самими собой».

Стыдно, что все это происходило перед статуей Матери (матери!) солдата, не вернувшегося с войны.

Дастан Бекешев

В письме Сооронбаю Жээнбекову депутат пишет, что в Международный женский день в Бишкеке произошло постыдное событие — разгон мирного марша. Причем разгоняли женщин — как взрослых, так и совсем юных девушек. А ведь 34-я статья Конституции гласит, что каждый имеет право на свободу мирных собраний, а их запрет и ограничения — недопустимы, поэтому вчерашние действия по разгону женского марша являются прямым нарушением конституционных прав граждан.

Читайте по теме
Прокуратура признала незаконным запрет на митинги в Бишкеке

«Даже если допустить, что акция не согласована, а некие анонимные жители Свердловского района Бишкека при этом якобы выражали обеспокоенность, что на площади Победы проходит незаконное собрание, — нет никакого оправдания насилию, которое учинили над участниками (в основном участницами) марша агрессивные молодчики в масках», — уверен Дастан Бекешев.

Он уверен, что недопустимо, чтобы право граждан на элементарную безопасность на своей родной земле нарушалось так грубо. При этом депутату грустно видеть, как милицию бросают на выполнение таких задач вместо борьбы с криминальными авторитетами и предупреждения преступности.

Считаю, что самое лучшее, что может сделать министр внутренних дел после вчерашнего, — это подать в отставку.

Дастан Бекешев

«Уважаемый Сооронбай Шарипович, мне кажется, как глава государства вы должны показать, что кыргызская женщина — не объект для метания яйцами и не боксерская груша. Я прошу вас принять участие в организации полноценного женского марша, на который смогут прийти все, кто поддерживает равноправие и стремится сделать нашу страну лучше. Убежден, что ваш личный пример воодушевит тысячи людей заявить твердо и однозначно, что в Кыргызстане не приемлют дискриминацию, в том числе и по половому признаку», — заключил депутат.

Читайте по теме
Напали и задержали. Как в Бишкеке сорвали женский марш солидарности

Дастан Бекешев призвал главу государства лично возглавить демонстрацию и стать, возможно, первым президентом в истории страны, который своим примером покажет, что ни один гражданин не должен бояться милиции, а наоборот, — должен видеть в ней защитника и друга, и что женщины могут спокойно ходить по улицам наших городов — хоть на работу, хоть на учебу или на женский марш.

Кроме того, парламентарий попросил направить поручение Генеральной прокуратуре дать правовую оценку действиям руководства органов внутренних дел, приказавшему разогнать женский марш и незаконно задержать десятки его участниц.

Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирной акции. Около 50 человек были доставлены в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».

Бишкекчане решили провести еще одну мирную акцию под хештегом #нетнасилию 10 марта в 12.00 у памятника Уркуе. По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145866/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция задержала пятерых граждан, сорвавших марш за права женщин
Напали и задержали. Как в Бишкеке сорвали женский марш солидарности
Скорая помощь осмотрела двух задержанных девушек в здании УВД
Участников женского марша солидарности отпустили. Несколько человек оштрафуют
Большинство задержанных участников марша солидарности отпустили
Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района
Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
К задержанным участникам женского марша солидарности не впускают адвокатов
Около 50 участниц женского марша солидарности доставили в РУВД
Марш феминисток в Бишкеке. Милиция задержала участниц
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Одна из&nbsp;организаторов митинга в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова работала судьей Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
9 марта, понедельник
11:49
Пик использования карт «Тулпар» пришелся на четверг. Число пользующихся растет Пик использования карт «Тулпар» пришелся на четверг. Чи...
11:40
Разгон марша за права женщин. Депутат требует отставки главы МВД
11:36
Убийство пенсионерки раскрыли в Чуйской области
11:33
Взятку у предпринимателя вымогали сотрудники Госэкотехинспекции Кыргызстана
11:03
Бишкекчане признаются, что предпочитают личный транспорт общественному