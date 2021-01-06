13:54
USD 83.18
EUR 102.10
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Разгонов не будет. Милиция не станет применять силовые методы во время митингов

Силовые методы в отношении недовольных итогами президентских людей не будут применяться. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, в органы внутренних дел поступает определенная информация о готовящихся провокациях. Однако имена кандидатов или сторонников, которые готовят их, чиновник не назвал.

Замминистра также пообещал, что в случае беспорядков руководство МВД не сбежит.

Напомним, бывший министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев сбежал во время начавшихся беспорядков 5 октября, бросив личный состав. Возбуждено уголовное дело, но следствие не владеет информацией о том, где он находится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179045/
просмотров: 752
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. «Общее дело» опять пожаловалось на Садыра Жапарова
Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы
Выборы президента. В ЦИК поступила жалоба на Абдиля Сегизбаева
Выборы президента. Садыру Жапарову не вынесли предупреждение
В узбекском театре имени Бабура опровергли, что ставили спектакль с агитацией
Выборы президента и референдум. Минздрав разработал алгоритм действий
Виктор Заварзин возглавит группу наблюдателей от МПА СНГ на выборах
Выборы президента. Жалобы на Садыра Жапарова не подтвердились
На избирательных участках в Бишкеке на выборах будут дежурить 729 медработников
Выборы президента и референдум. Дружинники будут помогать сотрудникам милиции
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
6 января, среда
13:42
Для зараженных COVID-19 свободна 371 койка в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободна 371 койка в медучрежде...
13:35
Выборы-2020. Восемь уголовных дел по фактам подкупа голосов направлены в суд
13:34
«Перемен требуют наши сердца». Группа из Каракола записала кавер на песню Цоя
13:25
Беспорядки после выборов-2020. Обвинение до сих пор никому не предъявлено
13:23
Связали женщину и украли 100 тысяч сомов. Подозреваемых в разбое задержали