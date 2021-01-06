Разгонов не будет. Милиция не станет применять силовые методы во время митингов

Силовые методы в отношении недовольных итогами президентских людей не будут применяться. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, в органы внутренних дел поступает определенная информация о готовящихся провокациях. Однако имена кандидатов или сторонников, которые готовят их, чиновник не назвал.

Замминистра также пообещал, что в случае беспорядков руководство МВД не сбежит.

Напомним, бывший министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев сбежал во время начавшихся беспорядков 5 октября, бросив личный состав. Возбуждено уголовное дело, но следствие не владеет информацией о том, где он находится.