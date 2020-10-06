Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева заявила 24.kg, что Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке.

По ее словам, до 2.00 он был на рабочем месте в здании Жогорку Кенеша, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами.

Президент рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста.

Отметим, ранее сообщалось, что протестующие зашли в здание «Белого дома» и проникли на территорию ГКНБ. Столкновения с сотрудниками правопорядка, продолжавшиеся с 20.00, завершились захватом здания Жогорку Кенеша.

В соцсетях публиковали видео, как из «Белого дома» выезжает колонна машин в сопровождении милиции.